Стихотворение вместо жетона: новосибирцы смогут оплатить проезд в метро, прочитав стихи Пушкина

6 июня в новосибирском метрополитене состоится акция «Читаем Пушкина в метро!», пишет телеграм-канал городской администрации.

С 10.00 до 16.00 на восьми станциях метрополитена пассажиры подземки, которые прочитают не меньше двух строф из поэзии Александра Пушкина, смогут проехать бесплатно.

Список станций и вестибюлей, где состоится акция: