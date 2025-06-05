Стихотворение вместо жетона: новосибирцы смогут оплатить проезд в метро, прочитав стихи Пушкина

Традиционная акция пройдет в городской подземке завтра, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича.
6 июня в новосибирском метрополитене состоится акция «Читаем Пушкина в метро!», пишет телеграм-канал городской администрации.
С 10.00 до 16.00 на восьми станциях метрополитена пассажиры подземки, которые прочитают не меньше двух строф из поэзии Александра Пушкина, смогут проехать бесплатно.
Список станций и вестибюлей, где состоится акция:
- «Площадь Ленина» – вестибюль № 2;
- «Красный проспект» – вестибюль № 1;
- «Заельцовская» – вестибюль № 2;
- «Березовая Роща» – вестибюль № 2;
- «Золотая Нива» – вестибюль № 1;
- «Речной вокзал» – вестибюль № 2;
- «Студенческая» – вестибюль № 2;
- «Площадь Маркса» – вестибюль № 2.
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