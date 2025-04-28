На майских праздниках в Новосибирской области запустят дополнительные поезда

В связи с традиционным увеличением спроса на поездки в майские праздничные дни для комфортной перевозки пассажиров Новосибирской области региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с компанией «Экспресс-Пригород» приняли решение назначить три дополнительных пригородных поезда с 30 апреля по 11 мая.

«В период майских выходных жители со всего региона едут в областной центр, чтобы посетить мероприятия и погулять по городу. А мы, в первую очередь, заботимся о комфорте наших граждан, поэтому запускаем дополнительные электропоезда», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин.



Так, с 30 апреля по 11 мая дополнительно назначается ускоренный электропоезд Искитим – Новосибирск. Отправление со станции Искитим в 11:38, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:42. Электропоезд следует с остановками на станциях Бердск, Сеятель, Разъезд Иня, остановочных платформах Речной вокзал и Центр.



В период с 30 апреля по 4 мая, а также с 8 по 11 мая будет курсировать поезд Новосибирск – Чик. Отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:45, прибытие на станцию Чик в 14:28. Также добавится ещё один поезд аналогичного маршрута, но уже на обратное направление. Он отъезжает со станции Чик в 15:06, а прибывает на станцию Новосибирск-Главный в 15:56.



Кроме того, в период с 1 по 4 мая и с 8 по 11 все поезда будут ездить по графику выходного дня, кроме тех, что курсируют только по определённым дням недели. Их расписание останется прежним.