Поехали на теплоходе! В Новосибирске открыли навигацию по Оби

Развитие туристических речных маршрутов, создание новых и модернизацию существующих посадочных площадок, развитие береговой инфраструктуры обсудил губернатор региона Андрей Травников и министр транспорта Новосибирской области на совещании в День открытия навигации по Оби.

Как отметил губернатор Андрей Травников, важно продолжать развивать направления, работа по которым велась и в прошлые сезоны – в 2023-2024 годы.

«Это расширение социальных, так называемых дачных маршрутов. Сегодня мы сделаем акцент на создание большего комфорта, на оборудование площадок посадки и высадки. Откровенно нужно признать, в некоторых местах это просто высадка на берег, что не очень удобно для пассажиров. Поэтому задача – оборудовать нормальные причалы, береговую инфраструктуру для большего комфорта», – заявил губернатор.