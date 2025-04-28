Поехали на теплоходе! В Новосибирске открыли навигацию по Оби

В прошлом году водные перевозки обслужили более 450 тысяч пассажиров.
Развитие туристических речных маршрутов, создание новых и модернизацию существующих посадочных площадок, развитие береговой инфраструктуры обсудил губернатор региона Андрей Травников и министр транспорта Новосибирской области на совещании в День открытия навигации по Оби.
Как отметил губернатор Андрей Травников, важно продолжать развивать направления, работа по которым велась и в прошлые сезоны – в 2023-2024 годы.
«Это расширение социальных, так называемых дачных маршрутов. Сегодня мы сделаем акцент на создание большего комфорта, на оборудование площадок посадки и высадки. Откровенно нужно признать, в некоторых местах это просто высадка на берег, что не очень удобно для пассажиров. Поэтому задача – оборудовать нормальные причалы, береговую инфраструктуру для большего комфорта», – заявил губернатор.
Важно обеспечить причальной инфраструктурой все промежуточные остановочные пункты, расположенные на территории муниципальных образований в границах региона. Эта работа требует комплексного подхода, например, установки плавучих объектов типа дебаркадер, а также обеспечения к ним пешей, а при необходимости и транспортной доступности.
Второе направление, которое обозначил глава региона – развитие туристических речных маршрутов в Новосибирской области. В первую очередь, в Новосибирске.
«Необходимо создание новых посадочных площадок. Это Заельцовский парк, это район Зоопарка, это Аквапарк и Парк «Арена». Предполагаем, что летом это будет востребованный маршрут для семей с детьми – как для жителей Новосибирска, Новосибирской области, так и для наших гостей, – потому что такой маршрут свяжет наиболее интересные объекты.
Есть, конечно, более глобальные инженерные задачи – активизировать дноуглубительные работы. Это важно, в первую очередь, для грузовых перевозок и для обеспечения безопасности, особенно в период ледохода. Но это уже задача переговоров с федеральными органами власти. Мы к этому тоже готовимся», – отметил Андрей Травников.
Сегодня на реке Обь в границах Новосибирской области действуют два регулярных маршрута внутреннего водного транспорта – «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори».
В 2024 году благодаря планомерной совместной работе регионального Правительства, Ассоциации судовладельцев Западной Сибири, ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» и Росморречфлота в перечень внутренних водных путей были включены 12 водных подходов к остановочным пунктам регулярных маршрутных линий на реке Обь.
Добавим, что пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в Новосибирской области – это не только социальные маршрутные линии, но и паромные переправы, прогулочные рейсы, водный туризм. Пассажиропоток на речных пассажирских маршрутах с 2019 года до сегодняшнего дня показывает устойчивый рост – 20-25 процентов ежегодно. Так, в прошлом году водные перевозки обслужили более 454 тысяч пассажиров, из них 21 тысяча — по социальным маршрутам, что подтверждает значимость внутреннего водного транспорта для региона.
Традиционные (без воздушной подушки или подводных крыльев) суда небольших размеров используют как общественный транспорт – для городских и пригородных перевозок.
В настоящее время осуществляется модернизация каютного теплохода «Новосибирск» – его планируют выпустить на маршрут к середине навигации 2025 года. Теплоход будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также перевозить пассажиров в Караканский бор.
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