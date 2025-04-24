В Родительский день для новосибирцев запустят дополнительный транспорт

По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, в связи с проведением церковного праздника Радоницы 29 апреля будет обеспечен стопроцентный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ, для перевозки жителей города, а также организованы дополнительные маршруты общественного транспорта.

Стопроцентный выпуск подвижного состава будет обеспечен на маршрутах:

Троллейбусы:

– № 2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный»;

– № 5 «Микрорайон «Стрижи» – Ул. Ленинградская»;

– № 26 «Затулинский ж/м – Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в межпиковое время).

Трамвай:

– № 3 «Молкомбинат – М. «Площадь Маркса».

Автобусы:

– № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;

– № 36 «Микрорайон «Щ» – ул. Колыванская»;

– № 50 «Ул. Твардовского – УМ-3»;

– № 54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;

– № 54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»;

– № 68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»;

– № 77л «Ул. Ветлужская – Сады»;

– № 9 «Ул. Колыванская – Юго-Западный ж/м»;

– № 27 «Пл. им. Калинина – Северное кладбище»;

– № 46 «Северное кладбище – Автопорт «Калининский»;

– № 53 «Пл. им. Калинина – Крылья»;

– № 64 «Ул. Тюленина – ТЦ «Мегаполис»;

– № 73 «Ул. Флотская – Северное кладбище».

Маршрутки:

– № 30 «Ул. Амбулаторная – Сад им. Дзержинского – Ул. Амбулаторная»;

– № 30а «Ул. Амбулаторная – Новосибирский автовокзал-Главный – Ул. Амбулаторная»;

– № 73 «Северное кладбище – ДК Кирова».