Следующая остановка — дача: в Новосибирске и Бердске запустили маршруты для садоводов

На минувших выходных в Новосибирске и Бердске официально открылись сезонные дачные маршруты. Первые восемь направлений уже вышли на линии, а 26 апреля к ним добавятся еще шесть. Теперь горожане смогут комфортно добираться до своих садовых участков.

Запуск первых рейсов проверил заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин. «Дачный сезон открыт, и все маршруты готовы к работе. Дополнительно специалисты проверили дорожные условия по пути следования дачных маршрутов. Дороги находятся в удовлетворительном состоянии, безопасно обеспечена. Уже сегодня пассажиры могут воспользоваться автобусами № 718, 717е, 725, 716, 105к, 726, 716б и 717. Остальные направления заработают с 26 апреля», — сообщил замминистра.



Актуальную информацию о маршрутах и времени отправления можно найти на официальном сайте министерства транспорта Новосибирской области.