В пасхальную ночь для новосибирцев запустят дополнительный транспорт

По информации департамента транспорта мэрии Новосибирска, во вторую смену 19 апреля будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей города на богослужение во время праздника Святой Пасхи.



Также с 22 часов 19 апреля и до 4 часов 20 апреля будет организована работа троллейбусов для доставки жителей города после богослужения в отдаленные районы города по нижеперечисленным маршрутным схемам:



«о. п. «Ул. Учительская» – Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), далее ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Гоголя – Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), далее ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская – Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), далее Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, о. п. «Станиславский ж/м» в прямом направлении;

в обратном направлении: о. п. «Станиславский ж/м», ул. Станиславского, ул. Титова, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, о. п. «Ул. Учительская» – Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74)»;



«о. п. «Ул. Учительская» – Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), далее ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя – Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), далее ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская – Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), далее Красный проспект, Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, о. п. «Ул. Ленинградская» в прямом направлении;

в обратном: о. п. «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, о. п. «Ул. Учительская» – Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74)».