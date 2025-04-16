В День Победы новосибирским самокатчикам ограничат географию передвижения

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.поручил ограничить движение самокатов в День Победы в местах празднования.

«В прошлом году мы договорились с кикшеринговыми компаниями об ограничении либо полном запрете движения электросамокатов на территориях, где проходили праздничные мероприятия в честь 9 Мая. В этом году эту хорошую практику необходимо повторить – исключить движение самокатов на Михайловской набережной, Монументе Славы, в парках, скверах и в местах проведения массовых праздничных мероприятий», – подчеркнул глава города.

Как доложил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, в соответствии с проектом постановления мэрии об обеспечении безопасности в период проведения военного парада и массовых мероприятий, планируется ввести ограничения на ряде улиц, где будут проводится мероприятия. Ограничения коснутся и средств индивидуальной мобильности. Кикшеринговые компании, их в Новосибирске три, будут своевременно уведомлены о введенных запретах.