С 10 апреля в Новосибирске вводятся временные ограничения движения большегрузов

Это необходимо для сохранности городских дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий.
Временные ограничения движения большегрузов будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, в весенний и летний период.
Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности городских дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий.
В весенний период с 10 апреля по 9 мая будет введено временное ограничение движения транспорта:
- с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза);
- с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные), относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автовышки, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы), а также перевозящих материалы, применяемые в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования в рамках исполнения муниципальных контрактов.
Перечень улиц, на которые не распространяется вводимое временное ограничение движения большегрузного транспорта:
- ул. Хилокская (от ул. Хилокской, 9/1 до ул. Хилокской, 3б);
- ул. Петухова (от ул. Хилокской, 3б до ул. Петухова, 89);
- Советское шоссе (от ул. Петухова, 89 до ул. Мира, 66);
- ул. Мира (от ул. Мира, 66 до ул. Мира, 62а/2);
- ул. Ватутина (от ул. Мира, 62а/2 до ул. Ватутина, 103);
- Бугринский мост (от ул. Ватутина, 103 до Бугринского моста);
- ул. Большевистская (от Бугринского моста до ул. Большевистской, 290);
- Бердское шоссе (от ул. Большевистской, 290 до Старого шоссе, 2);
- Старое шоссе (от Старого шоссе, 2 до Бердского шоссе, 550).
Помимо этого, в летний период, с 15 июня по 31 августа, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C (по данным Гидрометцентра России) будет временно ограничиваться движение транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы. Это касается всех большегрузов: с грузом или без, если нагрузка на ось или группу осей (тележку) превышает установленные постановлением правительства РФ предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств.
В указанный период движение большегрузов будет разрешено с 22.00 до 10.00.
Временное (весеннее и летнее) ограничение движения не распространяется на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, (молочное сырье, зерновое сырье и продукты его переработки, картофель, любая продукция овощеводства, кормов для животных и их составляющих: грубых, сочных, концентрированных, фуражного зерна, мелиссы), животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых коммунальных отходов, твердых и жидких бытовых отходов**;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- специализированную технику, используемую для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
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