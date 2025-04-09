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Транспорт

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С 10 апреля в Новосибирске вводятся временные ограничения движения большегрузов

Это необходимо для сохранности городских дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий.

pixabay.com

Временные ограничения движения большегрузов будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, в весенний и летний период.

Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности городских дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий.

В весенний период с 10 апреля по 9 мая будет введено временное ограничение движения транспорта:

- с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза);

- с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные), относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автовышки, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы), а также перевозящих материалы, применяемые в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования в рамках исполнения муниципальных контрактов.

Перечень улиц, на которые не распространяется вводимое временное ограничение движения большегрузного транспорта:

- ул. Хилокская (от ул. Хилокской, 9/1 до ул. Хилокской, 3б);

- ул. Петухова (от ул. Хилокской, 3б до ул. Петухова, 89);

- Советское шоссе (от ул. Петухова, 89 до ул. Мира, 66);

- ул. Мира (от ул. Мира, 66 до ул. Мира, 62а/2);

- ул. Ватутина (от ул. Мира, 62а/2 до ул. Ватутина, 103);

- Бугринский мост (от ул. Ватутина, 103 до Бугринского моста);

- ул. Большевистская (от Бугринского моста до ул. Большевистской, 290);

- Бердское шоссе (от ул. Большевистской, 290 до Старого шоссе, 2);

- Старое шоссе (от Старого шоссе, 2 до Бердского шоссе, 550).

Помимо этого, в летний период, с 15 июня по 31 августа, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C (по данным Гидрометцентра России) будет временно ограничиваться движение транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы. Это касается всех большегрузов: с грузом или без, если нагрузка на ось или группу осей (тележку) превышает установленные постановлением правительства РФ предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств.

pixabay.com

В указанный период движение большегрузов будет разрешено с 22.00 до 10.00.

Временное (весеннее и летнее) ограничение движения не распространяется на:

- международные перевозки грузов;

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- перевозки пищевых продуктов, (молочное сырье, зерновое сырье и продукты его переработки, картофель, любая продукция овощеводства, кормов для животных и их составляющих: грубых, сочных, концентрированных, фуражного зерна, мелиссы), животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых коммунальных отходов, твердых и жидких бытовых отходов**;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- специализированную технику, используемую для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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