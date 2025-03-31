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Транспорт

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В Новосибирске проведут аукцион на завершение строительства станции метро «Спортивная»

В настоящий момент на станции продолжается монтаж инженерных систем, сигнализации, освещения.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

На оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 31 марта мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил о планах провести еще один аукцион на достройку станции «Спортивная». Ожидается, что новый аукцион состоится в начале апреля.

Градоначальник отметил, что сейчас на объекте продолжают монтаж инженерных систем, освещения, сигнализации и дверей платформы.

На станции ежедневно работает около двадцати сотрудников подрядной организации, городские власти постоянно контролируют качество выполнения работ.

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