Мэр Новосибирска подписал постановление, регулирующее правила использования самокатов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление, регулирующее правила использования в наешм городе средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним, в частности, относятся электросамокаты. По словам мэра, от горожан поступало много жалоб, число аварийных ситуаций становилось все более тревожным. «Учитывая растущую популярность таких устройств, необходимы общие правила» — написал в своем телеграм-канале глава города.

О каких правилах идет речь?

1. Размещение и эксплуатация СИМ: Операторы аренды и горожане обязаны соблюдать правила парковки, чтобы избежать беспорядка на улицах. На площадках для размещения появится разметка. Все СИМ должны быть оснащены номерными знаками, позволяющими идентифицировать их с помощью комплексов фото- и видеофиксации.

2. Скоростные режимы и ограничения: – на велодорожках и велосипедных зонах – 20 км/ч; – на велодорожках в парках культуры и отдыха – 15 км/ч; – в районах с высокой интенсивностью движения и в зонах, прилегающих к образовательным организациям, на расстоянии менее 50 м – 10 км/ч; – в жилых зонах, обозначенных дорожными знаками, – 5 км/ч.

На тротуарах шириной менее 2,25 метра использование СИМ теперь не допускается, также как и в отдельных зонах — таких, как Монумент Славы и Сквер Славы.