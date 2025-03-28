В преддверии дачного сезона: в Новосибирской области запустят 40 дополнительных маршрутов электричек

Поезда будут курсировать в пяти направлениях: в западном – четыре маршрута, южном – шесть маршрутов, восточном – семь маршрутов, жеребцовском – девять маршрутов, кузбасском – 14 маршрутов.

Кроме того, с 31 мая по выходным дням в южном направлении для доставки пассажиров к местам массового отдыха и купания будут курсировать четыре дополнительных электропоезда на участке Новосибирск-Главный – Искитим. Всего летом в графике по заказу областного минтранса будет 154 маршрута электропоездов в будни и 146 – по выходным дням.

«Мы, в первую очередь, ориентируемся на людей. Для удобства пассажиров первые дополнительные поезда будут назначаться в выходные дни. Например, с воскресенья, 30 марта, на ежедневный график перейдет электропоезд Новосибирск – Бердск – Новосибирск, ранее курсировавший только по будням. В летний период назначаются ежедневные поезда от Новосибирска до Жеребцово и обратно, взамен ранее ходивших только по будням», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Также с 30 марта изменится расписание пяти электропоездов: Новосибирск – Коченево, Новосибирск – Клюквенный, Издревая – Новосибирск, Курундус – Новосибирск, Бердск – Новосибирск. Корректировка по времени следования составит от 2 до 12 минут.