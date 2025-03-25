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С какой скоростью смогут ездить элекросамокатчики на новосибирских улицах с интенсивным движением?

Новые правила обсудили с представителями кикшеринговых компаний.

pixabay.com

Разработан проект порядка эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ).  По нему будут регулировать вопросы размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенностей движения по отдельным улицам и парковым зонам и др. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Новые правила обсуждались с представителями кикшеринговых компаний. Сейчас рассматривается вопрос о заключении соглашения по аналогии с предыдущими годами.

По разработанному порядку устанавливаются зоны с режимом ограничения скорости:
– на велосипедных дорожках и велосипедных зонах – 20 км/ч;
– на велосипедных дорожках в городских парках культуры и отдыха – 15 км/ч;
– на улицах города с интенсивным движением – 10 км/ч;
– в зонах, прилегающих к образовательным организациям, на расстоянии менее 50 м – 10 км/ч;
– в жилых зонах, на территории которых въезды и выезды обозначены дорожными знаками – 5 км/ч.

Скорость СИМ будет ограничена до 10 км в час на улицах:

  • Красный проспект (от ул. Сибревкома до ул. Фрунзе, от ул. Писарева до ул. Дуси Ковальчук);
  •  ул. Ленина;
  • ул. Депутатская;
  •  ул. Орджоникидзе;
  •  ул. Дуси Ковальчук (по нечетной стороне от пл. Калинина до ул. Залесского);
  •  ул. Ильича;
  • Морской проспект (по четной стороне от ул. Жемчужной до ул. Ильича);
  • площадь Калинина;
  •  площадь Ленина;
  •  проспект Маркса;
  •  ул. Блюхера (от ул. Ватутина до ул. Титова);
  • ул. Геодезическая (от проспекта Карла Маркса до ул. Блюхера);
  •  ул. Титова (до ул. Станиславского);
  •  ул. Станиславского (от площади Станиславского до Монумента Славы);
  • площадь Маркса;
  •  площадь Станиславского;
  •  ул. Лыщинского (до ул. Немировича-Данченко).

Не допускается движение электросамокатов вблизи мемориальных комплексов, в частности, на территории Монумента Славы и прилегающего к нему Сквера Славы.

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