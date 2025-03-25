С какой скоростью смогут ездить элекросамокатчики на новосибирских улицах с интенсивным движением?

Новые правила обсудили с представителями кикшеринговых компаний.
Разработан проект порядка эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ). По нему будут регулировать вопросы размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенностей движения по отдельным улицам и парковым зонам и др. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Новые правила обсуждались с представителями кикшеринговых компаний. Сейчас рассматривается вопрос о заключении соглашения по аналогии с предыдущими годами.
По разработанному порядку устанавливаются зоны с режимом ограничения скорости:
– на велосипедных дорожках и велосипедных зонах – 20 км/ч;
– на велосипедных дорожках в городских парках культуры и отдыха – 15 км/ч;
– на улицах города с интенсивным движением – 10 км/ч;
– в зонах, прилегающих к образовательным организациям, на расстоянии менее 50 м – 10 км/ч;
– в жилых зонах, на территории которых въезды и выезды обозначены дорожными знаками – 5 км/ч.
Скорость СИМ будет ограничена до 10 км в час на улицах:
- Красный проспект (от ул. Сибревкома до ул. Фрунзе, от ул. Писарева до ул. Дуси Ковальчук);
- ул. Ленина;
- ул. Депутатская;
- ул. Орджоникидзе;
- ул. Дуси Ковальчук (по нечетной стороне от пл. Калинина до ул. Залесского);
- ул. Ильича;
- Морской проспект (по четной стороне от ул. Жемчужной до ул. Ильича);
- площадь Калинина;
- площадь Ленина;
- проспект Маркса;
- ул. Блюхера (от ул. Ватутина до ул. Титова);
- ул. Геодезическая (от проспекта Карла Маркса до ул. Блюхера);
- ул. Титова (до ул. Станиславского);
- ул. Станиславского (от площади Станиславского до Монумента Славы);
- площадь Маркса;
- площадь Станиславского;
- ул. Лыщинского (до ул. Немировича-Данченко).
Не допускается движение электросамокатов вблизи мемориальных комплексов, в частности, на территории Монумента Славы и прилегающего к нему Сквера Славы.
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