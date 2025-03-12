Весной в Новосибирске введут ограничение движения для большегрузов

С 10 апреля по 9 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящимся к собственности Новосибирска.

Временное ограничение устанавливается для транспортных средств:

- с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза);

- с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные), относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автовышки, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы), а также перевозящих материалы, применяемые в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования в рамках исполнения муниципальных контрактов.

Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности городских дорог в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий.

Перечень улиц, на которые не распространяется вводимое временное ограничение движения большегрузного транспорта:

- ул. Хилокская (от ул. Хилокской, 9/1 до ул. Хилокской, 3б);

- ул. Петухова (от ул. Хилокской, 3б до ул. Петухова, 89);

- Советское шоссе (от ул. Петухова, 89 до ул. Мира, 66);

- ул. Мира (от ул. Мира, 66 до ул. Мира, 62а/2);

- ул. Ватутина (от ул. Мира, 62а/2 до ул. Ватутина, 103);

- Бугринский мост (от ул. Ватутина, 103 до Бугринского моста);

- ул. Большевистская (от Бугринского моста до ул. Большевистской, 290);

- Бердское шоссе (от ул. Большевистской, 290 до Старого шоссе, 2);

- Старое шоссе (от Старого шоссе, 2 до Бердского шоссе, 550).

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.