Дзержинскую линию Новосибирского метрополитена планируют пополнить еще двумя станциями

О планах по развитию новосибирского метро сообщили 4 марта на оперативном совещании мэрии Новосибирска, пишет НДН.инфо. В этом году пройдет конкурс на право проектирования двух новых станций Дзержинской линии метрополитена.

Мэр Максим Кудрявцев напомнил, что получено положительное заключение Главгосэкспертизы по изменениям в проект станции метро «Спортивная». Кроме того, определен подрядчик по проектированию перегонного тоннеля между станциями метро «Березовая роща» и «Золотая нива». Проектированием займется белорусская компания ОАО «Минскметропроект».

Первый вице-мэр Иосиф Кодалаев сообщил, что до конца этой недели будет сформирована закупочная документация, предусматривающая продолжение проектирования перегонных туннелей и строительства станции метро “Гусинобродская”. Разместить проектную документацию на сайте Госзакупок планируется в течение двух недель.