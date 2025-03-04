На улице Советской в Новосибирске введут двустороннее движение

С 10 марта ул. Советская на участке от ул. Фрунзе до Вокзальной магистрали станет двусторонней, об этом пишет телеграм-канал мэрии Новосибирска.

Это сделано для повышения эффективности организации дорожного движения, в том числе увеличения пропускной способности автомобильных дорог в центральной части города Новосибирска. Решение принято на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Водителям необходимо быть внимательными при проезде указанной улицы, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.