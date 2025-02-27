Мультимодальные поездки Новосибирской области станут ролевой моделью для других регионов России

Агентство стратегических инициатив включило опыт Новосибирской области по созданию мультимодальных маршрутов «Электропоезд + автобус» в Атлас сервисно-инфраструктурных решений. Это каталог практик, направленных на достижение показателя улучшения качества среды для жизни, который будет распространяться в опорных населенных пунктах. Сейчас в России насчитывается 2 160 таких населенных пунктов.

«Мультимодальные маршруты показали свое удобство для пассажиров в нашем регионе. Жители отдаленных районов получили возможность купить билет на автобус и электричку в одной кассе по сниженной цене. С нашей стороны мы видим эффективность системы: пассажиропоток вырос, появились удобные транспортно-пересадочные узлы в районных центрах. Для нас достижением является и то, что реализуемый нами опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и его смогут использовать другие регионы без создания специальной инфраструктуры и капиталоемких вложений», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Практика мультимодальных маршрутов в Новосибирской области внедрена по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с 2023 года, и сейчас работает в девяти отдалённых районах области (Усть-Таркском, Венгеровском, Кыштовском, Северном, Здвинском, Доволенском, Чистоозерном, Сузунском и Маслянинском).

Для удобства пассажиров была организована система оформления билетов на электропоезда в автокассах и на подвозящие автобусы во всех пригородных железнодорожных кассах Новосибирского региона. Расписание автобусов согласовано с электропоездами, что позволяет пассажирам пересаживаться с одного вида транспорта на другой с интервалом в 15–30 минут.



Благодаря мультимодальным перевозкам пассажиры могут существенно сэкономить время и деньги по сравнению с альтернативными видами транспорта. Кроме того, такие перевозки делают путешествие более комфортным и безопасным, так как позволяют избежать пробок на автомобильных дорогах.



Экономия стоимости проезда на одного пассажира по схеме «автобус + электропоезд» достигает 800 рублей, чем при использовании других видов транспорта. Кроме того, время в пути сокращается до 2,5 часов.



«Пассажиры сразу оценили достоинство мультимодальных маршрутов. Внедренная схема перевозок обеспечивает транспортную доступность жителей самых дальних муниципальных образований, расположенных на расстоянии от Новосибирска до 500 км. Дополнительным преимуществом является наличие льгот, действующих на автобусном и пригородном железнодорожном транспорте, – подчеркнул генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.



С момента запуска проекта более 100 тысяч жителей воспользовались комбинированными перевозками, и их популярность продолжает расти. В среднем, более 300 пассажиров ежедневно пользуются такими перевозками.