В Новосибирске хотят полностью модернизировать троллейбусный парк

О полном обновлении троллейбусного парка сибирского мегаполиса сообщил мэр Максим Кудрявцев в интервью на телеканале «Вести-Новосибирск».

«Большая работа проведена по обновлению городского пассажирского транспорта. В 2024 году мы приобрели 169 троллейбусов – это рекордная закупка. Всего за последние годы в Новосибирск поступило 258 троллейбусов. На сегодня доля новых машин составляет более 80 % троллейбусного парка Новосибирска. Ими укомплектованы 11 из 14 действующих маршрутов. Чтобы увеличить долю нового подвижного состава до 100 %, нам нужно приобрести еще 60 троллейбусов. Сейчас мы формируем программу на три года, чтобы в течение трёх лет поэтапно их покупать. Потребуется чуть более 2 млрд рублей. Будем изыскивать средства, чтобы эту программу продолжать», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Муниципальный троллейбусный парк комплектуется современными моделями «Горожанин», которые имеют большой запас автономного хода. Это позволило продлить троллейбусные маршруты до отдалённых микрорайонов, таких как «Родники», «Стрижи», Плющихинский жилмассив, район педуниверситета.

«Троллейбусы – более экономичный вариант по сравнению с электробусами. Наличие развитой контактной сети в Новосибирске позволяет нам эффективно выстраивать маршрутную сеть, – пояснил мэр Максим Кудрявцев выбор в пользу троллейбусного транспорта. – Нет необходимости приобретать зарядные станции, часто менять аккумуляторы. Троллейбус проходит на автономном ходу, потом подключается к контактной сети и заряжается, пока едет».