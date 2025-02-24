Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев: Получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» по станции метро «Спортивная»

При этом глава города отметил, что ряд замечаний Ростехнадзора еще предстоит устранить.
«Получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» по станции метро «Спортивная», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Теперь обновленная проектная документация соответствует установленным требованиям.Также подтверждена достоверность сметной стоимости. Сделан еще один шаг по вводу станции «Спортивная» в строй, сообщил градоначальник.
По словам господина Кудрявцева, всё это позволит привести в порядок строительную документацию по объекту. Ряд замечаний Ростехнадзора еще предстоит устранить.
Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
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