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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев: Получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» по станции метро «Спортивная»

При этом глава города отметил, что ряд замечаний Ростехнадзора еще предстоит устранить.

«Получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» по станции метро «Спортивная», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Теперь обновленная проектная документация соответствует установленным требованиям.Также подтверждена достоверность сметной стоимости. Сделан еще один шаг по вводу станции «Спортивная» в строй, сообщил градоначальник.

По словам господина Кудрявцева, всё это позволит привести в порядок строительную документацию по объекту. Ряд замечаний Ростехнадзора еще предстоит устранить.

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

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