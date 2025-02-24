Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев: Получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» по станции метро «Спортивная»

«Получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» по станции метро «Спортивная», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Теперь обновленная проектная документация соответствует установленным требованиям.Также подтверждена достоверность сметной стоимости. Сделан еще один шаг по вводу станции «Спортивная» в строй, сообщил градоначальник.



По словам господина Кудрявцева, всё это позволит привести в порядок строительную документацию по объекту. Ряд замечаний Ростехнадзора еще предстоит устранить.

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева