За этот год в Новосибирской области отремонтируют почти 250 километров дорог

В Новосибирской области продолжатся работы по приведению дорог в нормативное состояние в 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». О планах дорожной отрасли на предстоящий период рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский в ходе пресс-конференции.

По словам министра, с 2025 года начинается этап новых национальных проектов. Дорожные работы будут проводиться в рамках «Инфраструктуры для жизни». Основная цель нового нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов с упором на ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и дворовых пространств, развитие сферы ЖКХ и транспорта.



В настоящее время определены целевые показатели нацпроекта. В части дорожного хозяйства планируется поддерживать в нормативном состоянии 85% дорог Новосибирской агломерации. К 2030 году необходимо привести в норматив не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения и 85% дорог опорной сети.

«В 2025 году работы пройдут на 95 объектах. К концу года будет введено 242,1 км автомобильных дорог и 1 661,8 погонных метров мостов и путепроводов. Контрактация объектов продлится до конца марта. Таким образом, мы планируем достигнуть доли дорог регионального и межмуниципального значения в нормативе не менее 52,1 %, опорной сети – 74,3 %. Вместе с тем, сейчас ведется работа по определению плана работ в опорных населенных пунктах, которым будет уделено повышенное внимание», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



В рамках национального проекта ведется работа по формированию сети опорных населенных пунктов, включающих как улично-дорожную сеть, так и подъезды к населенным пунктам, в текущем году будет проведена диагностика сети дорог и сформирован план работ до 2030 года. Эти меры направлены на дальнейшее улучшение дорожной инфраструктуры Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения.



В 2025 году большое внимание, как и в прошлые годы, будет уделяться безопасности дорожного движения. Среди целевых показателей на 2025 год – снижение количества погибших в ДТП. Для этого будут выполняться инженерные мероприятия, обустраиваться тротуары и линии освещения, устанавливаться комплексы фотовидеофиксации.