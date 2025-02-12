Когда новосибирская станция «Спортивная» пройдет экспертную оценку?

Стало известно, что станция метро «Спортивная»получит заключение Главгосэкспертизы в феврале текущего года, пишет АиФ-Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на первого заместителя главы города Иосифа Кодалаева.

Если заключение будет положительным, то власти приступят к выбору подрядчика для завершения работ. «В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию станцию метро «Спортивная», — сказано в сообщении пресс-службы городской администрации.

Сейчас на объекте действует режим повышенной готовности, пишет издание. Ранее строительством станции занималось ООО «Спецтрансстрой», но позже с этой организацией контракт расторгли. Нового подрядчика собираются выбрать без проведения конкурса.

Напомним, что строительство станции «Спортивная» стартовало в сентябре 2019-го.