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В новосибирском метрополитене станет больше камер видеонаблюдения

Это необходимо для обеспечения транспортной безопасности и повышения культуры обслуживания пассажиров.

В новосибирском метро установят больше камер и изменят их расположение, пишет НДН.инфо. Как объяснили в телеграм-канале «Новосибирское метро», обновление системы видеонаблюдения необходимо для обеспечения транспортной безопасности и повышения культуры обслуживания пассажиров.

Кроме того, в городской подземке будет обновлена и «бегущая строка», пишет издание. Также в одном из подвижных составов уже установлено новое голосовое оповещение.

Фото: Новосибирский метрополитен

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