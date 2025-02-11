В новосибирском метрополитене станет больше камер видеонаблюдения

В новосибирском метро установят больше камер и изменят их расположение, пишет НДН.инфо. Как объяснили в телеграм-канале «Новосибирское метро», обновление системы видеонаблюдения необходимо для обеспечения транспортной безопасности и повышения культуры обслуживания пассажиров.

Кроме того, в городской подземке будет обновлена и «бегущая строка», пишет издание. Также в одном из подвижных составов уже установлено новое голосовое оповещение.

Фото: Новосибирский метрополитен