В Новосибирске благоустроили больше 450 остановок общественного транспорта

С 2021 по 2024 год в Новосибирске установлено 453 новых остановочных павильона – муниципалитет продолжает работу по обустройству остановок общественного транспорта. Об этом мэру Максиму Кудрявцеву доложили сегодня на аппаратном совещании.

«Проведена большая работа по обновлению остановочных пунктов – за последние годы установлено 453 новых павильона, будем её продолжать. При участии районных администраций формируются планы на 2025 год. Профильному департаменту поручаю составить график производства работ с чёткой координацией по районам и по срокам. Если есть мощности, эту работу надо запускать прямо сейчас, в феврале, и не ждать лета. Не надо тянуть, люди ждут, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Важно обратить внимание на оформление остановочных пунктов: павильоны должны быть приведены к единообразию, оборудованы типовыми табличками с указанием маршрутов и интервалами движения транспорта».

С 2021 года департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и подведомственное учреждение «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД) ведут работу по приведению остановочных пунктов в Новосибирске в нормативное состояние.

По заявкам администраций районов обустроены 413 пунктов из 453 обновлённых. В том числе, 234 павильона появились там, где предприниматели демонтировали их вместе с киосками. Еще 40 конструкций приобретены на средства сторонних организаций.

«В 2024 году силами ГЦОДД, администраций районов и управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска было проведено обследование всех остановочных платформ в городе. Сформирован реестр, в который вошли 1570 остановок. До конца февраля этот реестр будет проработан специалистами ГЦОДД, и будет определён объём дальнейших работ по приведению этих объектов в нормативное состояние», – доложил и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Валерий Жарков.

В 2025 году планируют привести в нормативное состояние 188 остановок. Подготовлена конкурсная документация на установку павильонов. 70 конструкций, которые пришли в негодность, будут заменены по предложению районных администраций, ещё 11 павильонов установят за счёт сторонних организаций.