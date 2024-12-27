На каникулах новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Для бесплатного проезда юному пассажиру достаточно предъявить справку с места обучения.
С 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года для создания комфортных условий для отдыха учащихся во время зимних каникул мэрия Новосибирска организует бесплатный проезд на муниципальном транспорте.
С завтрашнего дня школьники смогут бесплатно ездить в метрополитене, трамваях, троллейбусах и 16 автобусах, работающих на муниципальных маршрутах.
Перечень автобусов, в которых будет действовать бесплатный проезд:
- 5 «Ул. Дюканова – Пос. Северный»;
- 21 «УМ-3 – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
- 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;
- 36 «Микрорайон «Щ» – Ул. Колыванская»;
- 38 «УМ-3 – Цветной проезд»;
- 45 «Чемской бор – Центральный корпус»;
- 45к «Центральный корпус – Чемской бор»;
- 50 «Ул. Твардовского – УМ-3»;
- 52 «Ул. Белоусова – ИКЭМ»;
- 54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
- 54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»;
- 65 «Общественный торговый центр – Ул. Экваторная – Общественный торговый центр»
- 68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»;
- 72 «Общественный торговый центр – Пос. Геологов»;
- 88 «ОРМЗ – Центральный корпус»;
- 96 «Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова».
Бесплатно проехать в дни зимних каникул учащиеся смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт обучения.
Распоряжение мэрии не распространяется на такси и маршрутные коммерческие автобусы!
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