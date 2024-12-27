На каникулах новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

С 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года для создания комфортных условий для отдыха учащихся во время зимних каникул мэрия Новосибирска организует бесплатный проезд на муниципальном транспорте.



С завтрашнего дня школьники смогут бесплатно ездить в метрополитене, трамваях, троллейбусах и 16 автобусах, работающих на муниципальных маршрутах.



Перечень автобусов, в которых будет действовать бесплатный проезд:

5 «Ул. Дюканова – Пос. Северный»;

21 «УМ-3 – Вокзал «Новосибирск-Главный»;

23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;

36 «Микрорайон «Щ» – Ул. Колыванская»;

38 «УМ-3 – Цветной проезд»;

45 «Чемской бор – Центральный корпус»;

45к «Центральный корпус – Чемской бор»;

50 «Ул. Твардовского – УМ-3»;

52 «Ул. Белоусова – ИКЭМ»;

54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;

54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»;

65 «Общественный торговый центр – Ул. Экваторная – Общественный торговый центр»

68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»;

72 «Общественный торговый центр – Пос. Геологов»;

88 «ОРМЗ – Центральный корпус»;

96 «Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова».



Бесплатно проехать в дни зимних каникул учащиеся смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт обучения.



Распоряжение мэрии не распространяется на такси и маршрутные коммерческие автобусы!