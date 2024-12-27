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На каникулах новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Для бесплатного проезда юному пассажиру достаточно предъявить справку с места обучения.

pixabay.com

С 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года для создания комфортных условий для отдыха учащихся во время зимних каникул мэрия Новосибирска организует бесплатный проезд на муниципальном транспорте.

С завтрашнего дня школьники смогут бесплатно ездить в метрополитене, трамваях, троллейбусах и 16 автобусах, работающих на муниципальных маршрутах.

Перечень автобусов, в которых будет действовать бесплатный проезд:

  • 5 «Ул. Дюканова – Пос. Северный»;
  • 21 «УМ-3 – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
  • 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;
  • 36 «Микрорайон «Щ» – Ул. Колыванская»;
  • 38 «УМ-3 – Цветной проезд»;
  • 45 «Чемской бор – Центральный корпус»;
  • 45к «Центральный корпус – Чемской бор»;
  • 50 «Ул. Твардовского – УМ-3»;
  • 52 «Ул. Белоусова – ИКЭМ»;
  • 54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
  • 54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»;
  • 65 «Общественный торговый центр – Ул. Экваторная – Общественный торговый центр»
  • 68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»;
  • 72 «Общественный торговый центр – Пос. Геологов»;
  • 88 «ОРМЗ – Центральный корпус»;
  • 96 «Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова».


Бесплатно проехать в дни зимних каникул учащиеся смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт обучения.

Распоряжение мэрии не распространяется на такси и маршрутные коммерческие автобусы!

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