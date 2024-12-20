Как оформить школьный проездной по Карте жителя Новосибирской области?

В транспортном сервисе Карты жителя Новосибирской области школьный проездной доступен с 23 декабря. Подключить его можно к любой банковской карте платежной системы Мир онлайн, как через родительский, так и детский профиль при наличии у ребенка учетной записи на портале Госуслуг.

Как и прежде, школьный проездной дает право льготного проезда школьников в общественном пассажирском транспорте города Новосибирска (кроме такси) на муниципальных маршрутах в границах города по регулируемым тарифам и межмуниципальных автобусных маршрутах на территории Новосибирской области по регулируемым тарифам (автобусные маршруты, перевозки по которым осуществляются за пределы территории города Новосибирска на расстояние до 50 километров). Скидка на проезд составляет 50%. После подключения в Карте жителя скидка будет автоматической без необходимости ежемесячного пополнения абонементов.



Раньше карту школьника нужно было покупать в центрах обслуживания транспортных карт или в кассах новосибирского метро, также необходимо было предъявлять справку учащегося со школы. Теперь оформлять отдельную пластиковую карту не нужно. Если она уже есть, проездной подключается быстро и удобно, без очередей в мобильном приложении «Карта жителя НСО» или на сайте. Карта школьника обходилась в 85 рублей. Банковские карты оформляются бесплатно. Перевод услуг в электронный вид, создание единых цифровых платформ соответствует задачам и показателям национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».



«Пластиковые карты школьника не персонифицированы. Карта жителя, являясь цифровым профилем гражданина, наоборот, персонализирует поездки. Например, в случае оперативно-розыскных мероприятий можно будет восстановить всю хронологию передвижения ребенка. В какое время, на каком транспорте он проезжал. Родитель через свой профиль может отслеживать историю поездок всех детей до 14 лет, контролировать баланс проездных. В профиле Карты жителя можно удобно переключаться с детского профиля на свой без лишних паролей и смены учетных записей», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



Детям до 14 лет проездные в сервисе «Карта жителя НСО» оформляют родители. Благодаря интеграции Карты жителя с «Электронной школой» данные по детям-школьникам подгрузятся автоматически. О том, как подключить учащимся до 14 лет льготный проездной к карте «Мир», можно узнать на сайте минцифры региона. С 14 лет подключить школьный проездной можно самостоятельно. Дети-школьники из многодетных семей как льготники могут подключить социальный проездной в Карте жителя – для них проезд бесплатный.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru