Транспортные расходы: новосибирцам придется платить больше за проезд в метро и наземном транспорте

Цены за проезд поднимут несколько маршрутных такси региона, сообщает издание VN.ru. Так, до 60 рублей увеличатся тарифы маршрутных такси № 8, № 18 и № 24. До 80 рублей поднимет цены перевозчик, осуществляющий маршрут № 91 «Общественный торговый центр — М. «Речной вокзал». Новый тариф будет действовать с 27 декабря.

С понедельника, 23 декабря, до 40 рублей вырастет стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте Новосибирска. Рост стоимости проезда обусловлен увеличением цен на горюче-смазочные материалы, техобслуживание транспорта и оплату труда.

Фото: Новосибирский метрополитен