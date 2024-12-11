На поезде до «Клюквенного»: с 16 декабря в новосибирском микрорайоне заработает остановочная платформа

Александр Грицай рассказал, что перевозки пассажиров пригородной компанией «Экспресс-пригород» возросли на 8,6% к уровню прошлого года. За 11 месяцев перевезено 22,1 млн человек. «Эта платформа – итог совместной работы железнодорожников и Правительства Новосибирской области. Мы все видим, как динамично развивается восточная часть Новосибирска. Здесь и контейнерный терминал «Евросиб», и «Нордмолл», и другие логистические центры. Ну и, конечно, сам микрорайон Клюквенный. Электропоезда здесь начнут курсировать 16 декабря. Это будет шесть поездов, три утром и три вечером, прежде всего для подвоза работников на предприятия. А дальше, с увеличением пассажиропотока, будем рассматривать вопрос увеличения длины платформы. Сегодня она 90 метров, но это не статичное состояние, мы можем сделать её и больше, по мере увеличения пассажиропотока будем на это реагировать и увеличивать составность поездов», – пояснил Александр Грицай.

Проект «Городская железная дорога» предполагает активное использование электропоездов в перемещении по Новосибирску, формирование новых маршрутов, обеспечивающих перевозку пассажиров, а также включение этого способа перемещения в городскую транспортную систему.