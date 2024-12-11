На поезде до «Клюквенного»: с 16 декабря в новосибирском микрорайоне заработает остановочная платформа

Пока здесь буду курсировать шесть поездов — три утром и три вечером.
Губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО РЖД Александр Грицай проконтролировали готовность остановочной платформы «Клюквенный» и наградили сотрудников, принимавших участие в реализации проекта.
Губернатор подчеркнул, что сегодняшнее событие – ещё один шаг в развитии проекта городская электричка: «Мы не ждём, когда придут большие капвложения, а находим возможности для увеличения пассажиропотока, расширения маршрутной сети, частотности электричек. Я благодарю Александра Валерьевича Грицая и всю команду Западно-Сибирской железной дороги за этот совместный результат. Эта платформа будет востребована, она уже сегодня востребована, потому что здесь расположено большое количество предприятий, логистических центров, ведутся работы на площадке жилмассива Клюквенный, и, соответственно, по мере появления здесь жилых домов это направление будет всё более и более востребовано. Уверен, что жители и Новосибирска, и посёлка Пашино, и работники предприятий оценят то, что сделано», – отметил глава региона.
Александр Грицай рассказал, что перевозки пассажиров пригородной компанией «Экспресс-пригород» возросли на 8,6% к уровню прошлого года. За 11 месяцев перевезено 22,1 млн человек. «Эта платформа – итог совместной работы железнодорожников и Правительства Новосибирской области. Мы все видим, как динамично развивается восточная часть Новосибирска. Здесь и контейнерный терминал «Евросиб», и «Нордмолл», и другие логистические центры. Ну и, конечно, сам микрорайон Клюквенный. Электропоезда здесь начнут курсировать 16 декабря. Это будет шесть поездов, три утром и три вечером, прежде всего для подвоза работников на предприятия. А дальше, с увеличением пассажиропотока, будем рассматривать вопрос увеличения длины платформы. Сегодня она 90 метров, но это не статичное состояние, мы можем сделать её и больше, по мере увеличения пассажиропотока будем на это реагировать и увеличивать составность поездов», – пояснил Александр Грицай.
Проект «Городская железная дорога» предполагает активное использование электропоездов в перемещении по Новосибирску, формирование новых маршрутов, обеспечивающих перевозку пассажиров, а также включение этого способа перемещения в городскую транспортную систему.
Строительство новой остановочной платформы «Клюквенный» – очередной шаг в развитии проекта «Городская железная дорога», железнодорожного участка «Чемской – Пашино».
На график движения 2024-2025 гг. разработано расписание 6 маршрутов пригородных поездов (3 в утреннее время и 3 в вечернее), которые будут курсировать с 16 декабря 2024 года по будням.
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