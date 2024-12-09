Платежную систему «Золотая корона» в транспорте Новосибирской области заменит «СберТройка»

С 9 декабря 2024 года в Новосибирской области стартовала смена операторов автоматизированной системы учета и оплаты проезда в транспорте. Работавшую ранее платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка».

«Изменения происходят в связи со сменой оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда. Переход в первую очередь затронет граждан, которые используют МПК «Социальная карта». Окончательная смена оператора произойдет 1 января 2025 года», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

С 10 декабря пополнение социальных карт станет удобнее и будет доступно во всех банкоматах и отделениях Сбербанка в Новосибирской области, а также в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Моя Тройка». В связи с чем, ранее доступные пункты пополнения прекращают свою работу.

При этом, замена социальной карты необязательна. При утере или повреждении карты, ее замену можно оформить как и прежде в районных центрах обслуживания населения или в г. Новосибирске по следующим адресам:

1. Новосибирск, ул. Лазурная, д. 17

2. Новосибирск, ул. Ленина, д. 59

3. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50

4. Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, д. 20

Условия использования и виды транспортных карт «СберТройка» доступны на официальном сайте компании. Узнать подробнее о работе карты «СберТройка» можно по телефону горячей линии 8 (800)700-34-46.

Отметим, что жители региона теперь могут использовать одну и ту же карту «Тройка» для поездок по всей Новосибирской области и более чем в 27 других регионах России: от Карелии и Москвы до Приморского края.



Кроме того, с 23 декабря 2024 года станет возможным использовать в качестве оплаты транспортных услуг «Карту жителя Новосибирской области» – это универсальный цифровой профиль гражданина с привязанной в нем банковской картой платёжной системы «Мир», который позволяет получать различные государственные, муниципальные и коммерческие услуги и сервисы.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru