По какому графику будет курсировать новосибирский транспорт в дни зимних праздников?

О работе общественного транспорта на каникулах рассказал глава города Максим Кудрявцев.
«В предстоящие новогодние и праздничные дни будут внесены изменения в работу общественного транспорта», – сообщил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.
С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025, в том числе в последний день уходящего года, муниципальные маршруты регулярных перевозок и Новосибирский метрополитен будут работать по графику выходного дня.
В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года работа метрополитена будет продлена до 2 часов ночи.
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