По какому графику будет курсировать новосибирский транспорт в дни зимних праздников?

«В предстоящие новогодние и праздничные дни будут внесены изменения в работу общественного транспорта», – сообщил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.



С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025, в том числе в последний день уходящего года, муниципальные маршруты регулярных перевозок и Новосибирский метрополитен будут работать по графику выходного дня.



В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года работа метрополитена будет продлена до 2 часов ночи.