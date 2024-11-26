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Транспорт

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В Новосибирскую область поступили сорок новых школьных автобусов

Ключи от двадцати автобусов новосибирские школы уже получили.

nso.ru

В 2024 году в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации Минпромторгом России в Новосибирскую область поставлено 40 новых школьных автобусов за счет средств федерального бюджета.

«Сегодня по поручению губернатора Новосибирской области мы вручаем большую партию  школьных автобусов. Благодаря региональной и федеральной программам наш школьный автопарк постоянно обновляется. На сегодняшний день он составляет 590 автобусов. Будем надеяться, что программа Минпромторга России  позволит нам и дальше пополнять парк школьных автобусов, поскольку от этого зависит безопасность наших детей и бесперебойный подвоз школьников к месту их учебы», – отметила в своем выступлении заместитель губернатора Валентина Дудникова.

nso.ru
nso.ru
nso.ru

Замгубернатора осмотрела один из новых автобусов, а затем вручила 20 комплектов ключей от школьного транспорта представителям  муниципальных районов и городских округов. Новые автобусы сегодня получили образовательные организации Баганского, Венгеровского, Карасукского, Купинского, Новосибирского, Усть-Таркского, Чановского районов, а также Новосибирска, Бердска, Оби и р.п. Кольцово.  Остальные 20 автобусов будут переданы в районы в ближайшее время.

С 2019 по 2023 год в  районы Новосибирской области поставлено 263 школьных автобуса. В  регионе подвоз обучающихся к 430 базовым школам осуществляется на 590 школьных автобусах по 683 школьным маршрутам из 831 поселка. Ежедневно подвозится более 15 500 школьников, из них 12 300 детей в 1 смену.  

Подвоз детей из населенных пунктов, не имеющих образовательных организаций на своей территории, в Новосибирской области организован в целях обеспечения доступности качественного образования. Весь школьный транспорт соответствует требованиям ГОСТа, окрашен в желтый цвет, оснащен приборами Тахограф, проблесковыми маячками оранжевого цвета. Для обеспечения безопасности детей в школьных автобусах установлены специальные кресла с ремнями безопасности, кнопка связи с водителем, ограничитель скорости 60 километров в час, система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС. 

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