Новосибирск получил почти 260 троллейбусов с автономным ходом

Они способны проехать до 30 километров без подключения к контактной сети.
За три года Новосибирск получил 258 троллейбусов с автономным ходом. Обновление транспорта удалось реализовать благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и поддержке правительства Новосибирской области.
«Первые поставки начались в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Тогда город Новосибирск получил девять единиц троллейбусов с автономным ходом типа «Горожанин», которые способны ездить без подключения к контактной сети. Благодаря этому изменился маршрут №36. Городские власти продлили его до площади Гарина-Михайловского по участку без контактной сети и устранили дублирование с другими маршрутами, улучшив транспортное обслуживание», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Позже, в 2023 году началась поставка в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области». На условиях софинансирования с местным бюджетом города Новосибирска (областной бюджет – 80%, муниципальный – 20%) приобретено 80 аналогичных троллейбусов.
Самая крупная поставка пришлась на 2024 год. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было поставлено 49 троллейбусов, и еще 120 единиц обновлены по госпрограмме. Вся техника уже прошла приемку и готова к работе.
Новый транспорт зарекомендовал себя как удобное решение в условиях города: вместе с обновлением транспорта прошла модернизация действующих маршрутов. Новыми машинами «Горожанин» укомплектованы 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, 10 из них получили продление в такие густонаселенные микрорайоны как «Снегири», «Родники», «Плющихинский», «Стрижи», жилые массивы «Новомарусино», «Дивногорский», Южно-Чемской и на ул. Выборной. По итогам 10 месяцев 2024 года подключение крупных жилмассивов привело увеличению пассажиропотока на 20 % по сравнению с прошлым годом.
Удобство новой техники отметили и пассажиры. Троллейбусы оснащены климаткотролем, зарядными портами для телефонов, кнопками для открытия дверей, аппарелями для маломобильных граждан. Модель «Горожанин» подключается к системе «Безопасные город», что повышает безопасность на транспорте.
Кроме троллейбусов в городе Новосибирске активно обновляются трамваи. Совместно с российско-белорусским предприятием «БКМ Сибирь» модернизировано уже 52 вагона. Работа осуществляется путем восстановления эксплуатируемых трамвайных тележек и установки на них новых кузовов. В 2024 году по этой программе будут обновлены еще 20 трамваев, из которых 13 уже поставлены.
Обновление происходит не только в городе, но и в области. Благодаря национальному проекту в лизинг приобретено 206 автобусов для сельских территорий. Транспортные средства распределили между 32 муниципалитетами.
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