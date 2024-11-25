Новосибирск получил почти 260 троллейбусов с автономным ходом

Новый транспорт зарекомендовал себя как удобное решение в условиях города: вместе с обновлением транспорта прошла модернизация действующих маршрутов. Новыми машинами «Горожанин» укомплектованы 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, 10 из них получили продление в такие густонаселенные микрорайоны как «Снегири», «Родники», «Плющихинский», «Стрижи», жилые массивы «Новомарусино», «Дивногорский», Южно-Чемской и на ул. Выборной. По итогам 10 месяцев 2024 года подключение крупных жилмассивов привело увеличению пассажиропотока на 20 % по сравнению с прошлым годом.



Удобство новой техники отметили и пассажиры. Троллейбусы оснащены климаткотролем, зарядными портами для телефонов, кнопками для открытия дверей, аппарелями для маломобильных граждан. Модель «Горожанин» подключается к системе «Безопасные город», что повышает безопасность на транспорте.



Кроме троллейбусов в городе Новосибирске активно обновляются трамваи. Совместно с российско-белорусским предприятием «БКМ Сибирь» модернизировано уже 52 вагона. Работа осуществляется путем восстановления эксплуатируемых трамвайных тележек и установки на них новых кузовов. В 2024 году по этой программе будут обновлены еще 20 трамваев, из которых 13 уже поставлены.



Обновление происходит не только в городе, но и в области. Благодаря национальному проекту в лизинг приобретено 206 автобусов для сельских территорий. Транспортные средства распределили между 32 муниципалитетами.