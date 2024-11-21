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Транспорт

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Трафик Новосибирского метрополитена вырос на 1,8 млн пассажиров

За девять месяцев 2024 года городская подземка перевезла более 71 миллиона пассажиров.

Объемы пассажирских перевозок в новосибирском метро продолжает расти. По итогам десяти месяцев текущего года пассажироперевозка в Новосибирском метрополитене выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,795 млн человек.

Рост составил 2,6%. Всего на сегодня перевезено 71 млн 501 тыс. 856 пассажиров.

В 2023 году пассажироперевозка достигла 84 млн 529,7 тыс. пассажиров.

Фото: Новосибирский метрополитен

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