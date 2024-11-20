Концепцию транспортно-логистического развития Новосибирской области представили на форуме в Москве

Второй год подряд Новосибирская область – номер один в Сибирском федеральном округе по туристическому потоку по всем основным показателям. Количество въехавших туристов на общественном транспорте два года подряд составляет 3 млн человек. Темпы развития экономики, прирост инвестиционных вложений в основные средства в среднем выше, чем у наших соседей. Это – эффект не только для Новосибирской области, но и для многих жителей Зауралья.

Проект реконструкции аэропортового комплекса «Толмачёво» реализован за счёт механизмов государственно-частного партнёрства в широком смысле этого слова, через самые разные формы. Это и координация инвестиционных и ремонтных программ по объектам разной балансовой принадлежности, это капремонты и капитальные вложения, управление градостроительной деятельностью на прилегающих территориях. Три основных участника проекта – холдинг «Новапорт» (аэропорт «Толмачёво»), базовая авиакомпания S7 и правительство Новосибирской области. Использовались все инструменты налогового стимулирования, как традиционные налоговые льготы, так и новые. В частности, Новосибирская область первой в стране подписала специальный инвестиционный контракт на реконструкцию терминального комплекса.