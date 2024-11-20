Концепцию транспортно-логистического развития Новосибирской области представили на форуме в Москве

Концепцию представил глава региона Андрей Травников, который сделал особенный акцент на работе аэропорта «Толмачево».
Губернатор возглавил делегацию Новосибирской области, которая работает на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве.
Роль регионов в развитии эффективной транспортной системы обсудили на мероприятии с участием министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта.
Андрей Травников рассказал о тех мультипликативных эффектах, которые даёт регионам развитие транспортно-логистической инфраструктуры: «Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» по итогам прошлого года составил 9 млн 100 тысяч пассажиров, в этом году будет ещё больше. Девять миллионов – это вдвое больше, чем было в 2017 году. 30% этого потока – трансферные пассажиры. Значительно расширена маршрутная сеть, и сегодня жители Новосибирской области и всей страны могут долететь до любого аэропорта Сибири и Дальнего Востока через «Толмачёво», минуя не только московский авиационный узел, но и другие пересадочные центры.
Второй год подряд Новосибирская область – номер один в Сибирском федеральном округе по туристическому потоку по всем основным показателям. Количество въехавших туристов на общественном транспорте два года подряд составляет 3 млн человек. Темпы развития экономики, прирост инвестиционных вложений в основные средства в среднем выше, чем у наших соседей. Это – эффект не только для Новосибирской области, но и для многих жителей Зауралья.
Проект реконструкции аэропортового комплекса «Толмачёво» реализован за счёт механизмов государственно-частного партнёрства в широком смысле этого слова, через самые разные формы. Это и координация инвестиционных и ремонтных программ по объектам разной балансовой принадлежности, это капремонты и капитальные вложения, управление градостроительной деятельностью на прилегающих территориях. Три основных участника проекта – холдинг «Новапорт» (аэропорт «Толмачёво»), базовая авиакомпания S7 и правительство Новосибирской области. Использовались все инструменты налогового стимулирования, как традиционные налоговые льготы, так и новые. В частности, Новосибирская область первой в стране подписала специальный инвестиционный контракт на реконструкцию терминального комплекса.
Мы активно использовали механизм постановления правительства России №1242 о субсидировании региональных перевозок. Наша цель – расширить маршрутную сеть, чтобы из «Толмачёво» можно было долететь до любого аэропорта страны прямым рейсом. С 2019 года мы субсидируем развитие маршрутной сети из областного бюджета на двух условиях: субсидии под новые маршруты и под новые налоговые отчисления в региональный бюджет. В связи с явным подтверждённым прямым бюджетным эффектом объём субсидий мы ежегодно увеличиваем, и на следующий год на эти цели в бюджете Новосибирской области заложено 800 млн рублей. Всё это окупается как прямыми бюджетными эффектами, так и мультипликативными. Надо отметить, что федеральные органы власти – Росавиация, Минтранс – серьёзно помогали нам. Большое спасибо их руководителям за то, что все эти годы вкладывались серьёзные средства в развитие федеральной инфраструктуры как собственно новосибирского аэропорта, так и в целом авиационного узла», – поблагодарил Андрей Травников.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт подтвердил, что сегодня новосибирский авиахаб становится одним из самых важных в стране, разгрузившим московские и другие аэропорты. «Все предложения по развитию новосибирского авиаузла мы рассмотрим. Вы знаете, мы всегда поддерживаем Новосибирскую область. Спасибо, Андрей Александрович, вам и вашей команде за активную работу».
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