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Транспорт

Для Новосибирского метрополитена закупят пятивагонный поезд

Подвижной состав городской подземки планируют обновить до 2030 года.

«Новосибирский метрополитен планируем пополнить еще одним составом», — написал в своем телеграмм-канале мэр города Максим Кудрявцев.
  
Он отметил, что город уже приобрёл три пятивагонных состава через лизинг и один через прямую поставку: «На торгах удалось сэкономить около 300 миллионов рублей. За счёт экономии средств и благодаря помощи областного правительства хотим приобрести ещё один состав».
 
Закупочная документация подготовлена, заявка подана в Минпромторг. После получения разрешения начнется процесс закупки.
 
Градоначальник сообщил, что подвижной состав подземки должен быть обновлен до 2030 года.

Фото: Новосибирский метрополитен

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