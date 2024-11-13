Для Новосибирского метрополитена закупят пятивагонный поезд

«Новосибирский метрополитен планируем пополнить еще одним составом», — написал в своем телеграмм-канале мэр города Максим Кудрявцев.



Он отметил, что город уже приобрёл три пятивагонных состава через лизинг и один через прямую поставку: «На торгах удалось сэкономить около 300 миллионов рублей. За счёт экономии средств и благодаря помощи областного правительства хотим приобрести ещё один состав».



Закупочная документация подготовлена, заявка подана в Минпромторг. После получения разрешения начнется процесс закупки.



Градоначальник сообщил, что подвижной состав подземки должен быть обновлен до 2030 года.

Фото: Новосибирский метрополитен