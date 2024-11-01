Новосибирская область — в топ-5 по популярности пригородных электропоездов в России

Объемы перевозок в пригородном железнодорожном сообщении в Новосибирской области выросли по итогам девяти месяцев текущего года. С января по сентябрь 2024 года электропоездами, курсирующими в регионе, воспользовались 18,2 млн пассажиров, что на 8,9 % выше показателя аналогичного периода 2023 года.

«Наш регион вырвался на пятое место по России по количеству перевезенных пассажиров, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям. Этот показатель удалось достичь благодаря правильно выстроенной транспортной работе как железнодорожных организаций, так и регионального правительства», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Максимальные размеры движения пригородных поездов на территории региона составляют 147 маршрутов по будням, 141 маршрут по выходным. Действующая маршрутная сеть пригородных поездов и размеры движения в Новосибирской области сформированы с учетом спроса населения в перевозках и постоянно корректируется с учетом потребностей пассажиров. Преимущества пригородного железнодорожного транспорта: стоимость проезда, стабильность и скорость перевозок независимо от погодных условий и предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан.

В целом по региону по предварительным данным за три квартала 2024 года было перевезено 320,8 млн пассажиров всеми видами транспорта. Водным транспортом воспользовались 20,2 тыс. пассажиров, наземным автобусным и электротранспортом – 232,6 млн, новосибирским метро – 63 млн, и авиатранспортом – 7 млн.