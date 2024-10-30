Сиденья из экокожи, обеззараживание воздуха, USB-разъемы: в Новосибирском метрополитене появятся усовершенствованные поезда

Какими будут модернизированные составы и когда они начнут курсировать в городской подземке?
Комфортные для пассажиров и машинистов поезда в конце следующего года начнут работать в нашем метро. Вопросы дальнейшего обновления подвижного состава Новосибирского метрополитена обсудил губернатор Андрей Травников с представителями Сбера, АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ПК «Транспортные системы».
О преимуществах новых пятивагонных метропоездов рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов.
Поезда практически полностью импортозамещенные — 95%. Кроме комплектующих российского производства используются комплектующие производства Республики Беларусь и Китая. Запланированы широкие дверные проемы — вместо 1208 мм, как у нынешних вагонов метро, будет 1400 мм. Эта разница позволяет на 17% увеличить проходную способность.
В вагонах будут: устойчивое к загрязнениям напольное покрытие с защитой от скольжения; комфортные пассажирские сидения из износостойкой экокожи, разработанные с учётом анатомии; защитные экраны между сиденьями и входной зоной; USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов. Особое внимание безопасности пассажиров — установлена сплит-система с обеззараживанием и очисткой воздуха.
Для маломобильных пассажиров в составе — в соответствии со всеми нормативами, оборудовано место, оснащённое кнопкой для связи с машинистом.
Комфортные условия не только для пассажиров, но и для машинистов метропоездов — система климат-контроля, эргономичные кресла, в зеркала заднего вида встроены дополнительные камеры видеонаблюдения, камерами оснащены и вагоны состава. «Сделано всё для того, чтобы машинист профессионально занимался своей деятельностью – все под рукой, всё достаточно информативно», — сказал Максим Куликов.
Андрей Травников подчеркнул: сегодня весь новый подвижной состав городского транспорта подключается к системе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Поэтому важно согласовать требования к характеристикам камер, чтобы «картинку» с них можно было отправлять на видеоаналитику.
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