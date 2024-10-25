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Транспорт

Заморозят на зиму: строительство новосибирской станции метро «Спортивная» поставят на паузу

Когда возобновят строительные работы?

мэрия Новосибирска

Строительные работы на станции «Спортивная» в Новосибирске будут приостановлены на зиму. При этом консервация объекта производиться не будет, так как ремонт планируют возобновить ранее чем через полгода, пишет НДН.инфо со ссылкой на заявления мэрии.

«После заключения муниципального контракта на станции будут производиться работы, связанные с обеспечением безопасности движения поездов, а также работы, связанные с сохранностью материалов и ранее смонтированного оборудования», — говорится в сообщении городской администрации.

Работы, связанные с поломкой оборудования или с нарушением технологии монтажа, проводиться не будут. Это запрещено заводами-изготовителями, поскольку отрицательные температуры могут отрицательно сказаться на деталях.

«Согласно п.4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации консервация объекта проводится при прекращении работ или их приостановке более чем на шесть месяцев. Работы на станции планируется возобновить до истечения указанного срока», — рассказали в мэрии Новосибирска.

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