Поезд в помощь: как новосибирцам добраться с левого берега на правый за шесть минут

Пригородный железнодорожный транспорт выступает хорошей альтернативой автомобильному транспорту в период проведения ремонтных работ дорожного полотна и непогоды. Пересадка жителей на пригородный поезд способствует снижению загруженности автомобильных дорог и сокращению аварийных ситуаций.

Точность исполнения расписания движения исключает случаи опозданий пассажиров электропоездов на учебу или работу, предоставляет возможность четкого планирования личных поездок, значительно экономит время в пути.

К примеру с левого берега Новосибирска от остановочной платформы (о.п.) Жилмассив можно добраться по маршрутам Городской железной дороги на правый берег города до о.п. Правая Обь/Центр, расположенных вблизи улицы Красный проспект, всего за 6 минут, полная стоимость проезда составляет 35 рублей (льготный 17,5 рублей).

А жители Академгородка Советского района на ускоренных электропоездах от ст. Сеятель до о.п. Речной вокзал доезжают в среднем за полчаса, полная стоимость проезда – 46 рублей (льготный билет для школьника или студента – 23 рубля.