Новосибирцам рассказали о развитии транспортной сферы в регионе

Модернизация общественного транспорта набрала высокие темпы в регионе по всем направлениям. О планах по созданию новых маршрутов и достижениях транспортной отрасли в регионе на пресс-конференции рассказал заместитель транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

За прошедшие несколько лет при поддержке регионального правительства Новосибирск получил 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 190 автобусов. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» областной центр получил ещё 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже работают на муниципальных маршрутах.

В Новосибирской области продолжается развитие мультимодальных перевозок «Электропоезд + автобус», которые призваны связать удаленные населенные пункты с областным центром путем организации подвозящих маршрутов к электропоездам. В рамках этой работы в начале октября открыт маршрут, соединяющий аэропорт Толмачево и железнодорожную станцию в городе Обь.

Сейчас сервис мультимодальных перевозок работает в селах Северное, Венгерово, Здвинск, Усть-Тарка, Кыштовка, Довольное и Чистоозерное. За последние 2 месяца также были открыты направления в Сузун и Маслянино. Сервис показал удобство и легкость подхода: пассажиры сразу могут купить в пригородных железнодорожных кассах и автокассах билеты сразу на электричку и автобус, что облегчает процесс предоставления транспортных услуг. На автобусах и электропоездах также действуют установленные льготы.