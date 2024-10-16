В новосибирский микрорайон Клюквенный запустят электропоезд

С 5 ноября в микрорайон Клюквенный планируют запустить городскую электричку, пишет АиФ-Новосибирск со ссылкой на «Агентство развития жилищного строительства НСО». В агентстве уточнили, что пока озвучена ориентировочная дата курсирования нового маршрута. При этом РЖД уже подтвердили планы запуска электропоезда, поскольку платформа готова.

В издании напоминают, что ранее рядом с микрорайоном Клюквенный оборудовали пассажирскую платформу, рассчитанную на четыре вагона. Работы выполнили сотрудники РЖД совместно с застройщиком района. Платформу оснастили лестницей, ограждением, урнами и скамейками.