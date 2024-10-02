В Новосибирске появятся модернизированные трамваи с низким полом и обогревом

В городе презентовали обновленные трамвайные вагоны, модернизированные благодаря софинансированию из регионального бюджета. Программа предлагает модернизацию существующих вагонов, имеющих длительный срок эксплуатации. В ближайшее время они выйдут на маршруты.

«Модернизация проходит благодаря поддержке правительства Новосибирской области – регион обеспечивает 65 % стоимости работ. Обновление парка трамваев началось в 2017 году, и с тех пор было поставлено 52 вагона. В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь», – отметила начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Наталья Филипенко.