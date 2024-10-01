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Транспорт

В Новосибирском метрополитене опять поднимут стоимость проезда?

Сейчас жетон в городской подземке стоит 35 рублей.

Стоимость проезда в метрополитене Новосибирска может вырасти в 2025 году до 40 рублей, пишет АиФ-Новосибирск. На данный момент стоимость поездку составляет 35 рублей.

Как рассказали в пресс-службе подземки, экономически обоснованный тариф рассчитывается ежегодно. После этого вносится предложение в профильный департамент мэрии.

В настоящее время между городскими властями и руководством метрополитена ведутся переговоры.

Фото: Новосибирский метрополитен

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