В Новосибирском метрополитене опять поднимут стоимость проезда?

Стоимость проезда в метрополитене Новосибирска может вырасти в 2025 году до 40 рублей, пишет АиФ-Новосибирск. На данный момент стоимость поездку составляет 35 рублей.

Как рассказали в пресс-службе подземки, экономически обоснованный тариф рассчитывается ежегодно. После этого вносится предложение в профильный департамент мэрии.

В настоящее время между городскими властями и руководством метрополитена ведутся переговоры.

Фото: Новосибирский метрополитен