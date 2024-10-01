В Новосибирской области разработают стандарты транспортного обслуживания — что это значит?

Правительством Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова принято решение о разработке собственного регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения. Это позволит стандартизировать принципы пассажирских перевозок и ввести обязательные требования при планировании маршрутов.

«Так, например, будут введены три показателя: доступность (территориальная, ценовая, информационная), безопасность (дорожная, техническая, экологическая), комфорт (ожидания, передвижения, пересадок). Все это позволит повысить транспортное обслуживание и сделать его системным, целостным», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Решение о разработке собственного регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения (РКПТО) принято в связи с расширением полномочий региональных органов власти. Согласно вступившим в силу поправкам в федеральный и областной законы, касающиеся организации регулярных перевозок общественным транспортом, региональные органы власти уполномочены разрабатывать региональные стандарты, в рамках которых будут создаваться комплексные планы.

«В документах будут определены приоритеты, цели и задачи транспортного обслуживания автомобильным и электрическим транспортом во взаимосвязи с железнодорожными, водными и внеуличными видами транспорта. Документы также предусматривают мероприятия, обеспечивающие достижение целевых значений показателей и сроки их реализации», – дополнил министр.