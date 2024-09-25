Электротранспорт — в приоритете: новосибирцам рассказали о планах по развитию транспортного парка

Парк троллейбусов обновляется, маршруты продлеваются: из 14-ти существующих планируют продлить 11 троллейбусных маршрутов. Это положительная тенденция в развитии транспортной доступности, особенно для жителей отдаленных и активно застраивающихся жилмассивов и микрорайонов города.

«Большое развитие, благодаря правительству НСО, получило троллейбусное движение. К концу 2024 года – будет 258 единиц новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, или, по-другому, электробусов с динамической подзарядкой. Мы планируем при получении всего нового подвижного состава продлить 11 из 14-ти существующих троллейбусных маршрутов. На сегодня шесть из них уже продлены в новые жилмассивы», – рассказал первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

Напомним, что обновленные комфортные троллейбусы «Горожанин» уже ходят по продленным троллейбусным маршрутам № 36, 29, 7, 4, 8, 5. С 1 октября, новые троллейбусы поедут без контактной сети в отдаленные микрорайоны «Родники», «Снегири», район улицы Полякова. Добраться туда новосибирцы смогут на троллейбусах № 10 и 24. Работать они будут на условиях муниципального контракта, что улучшит транспортное обслуживание по указанным направлениям и обеспечит регулярные перевозки, в том числе в межпиковое и вечернее время.

Существенное обновление претерпел и автобусный парк. До 2020 года износ составлял более 90%. Обновление в количестве 205 единиц газомоторных автобусов позволило увеличить пассажиропоток буквально в три раза: с 10 млн до 32 млн по итогам 2023 года.

Если говорить в целом о ближайших перспективах, то, по словам первого заместителя мэра, в Новосибирске основной упор делается на развитие электрического транспорта. Генеральным планом развития предусмотрено создание магистрального каркаса именно из рельсового вида транспорта, который сочетает в себе и городскую железную дорогу, и линии метрополитена, и трамвая, поскольку они обладают наибольшей провозной способностью, скоростью движения и обособляются от других видов транспорта.