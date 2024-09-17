Для Новосибирского метрополитена закупят двадцать вагонов

«Обновление составов новосибирского метрополитена стало возможным благодаря совместным действиям областного правительства, заксобрания и мэрии», — отмечает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

На сайте zakypki.gov.ru размещены документы на две закупки на общую сумму 5,254 млрд рублей для приобретения четырех пятивагонных составов.

«Обновление парка метрополитена стало возможно благодаря поддержке правительства Новосибирской области и законодательного собрания Новосибирской области, которые приняли решение о предоставлении городу субсидии. К 2030 году нам необходимо полностью заменить подвижной состав метрополитена», — подчеркнул глава города.

Фото: Новосибирский метрополитен