В Новосибирске появился автобусный маршрут из Академгородка в Толмачево

В Новосибирской области с 1 июля стартует новый автобусный маршрут № 108 сообщением «Цветной проезд – аэропорт Толмачево». Он позволит жителям новосибирского Академгородка без пересадок добраться до воздушной гавани.

«Поручение о запуске маршрута дал губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников во время встречи с молодыми учеными в 2023 году. Транспорт позволит жителям Академгородка доехать до Международного аэропорта Толмачево без необходимости совершать пересадки. Кроме того, на маршруте будет действовать льготный проезд для отдельных категорий граждан», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Автобус будет следовать по маршруту: Цветной проезд – ул. Жемчужная – Поликлиника (Морской проспект) – Морской проспект – Институт Ядерной физики – ДК «Юность» – Шлюз – Завод Бетонный – п. Элитный – площадь Кирова – ул. Малыгина – Путепровод (г. Обь) – аэропорт Толмачёво.

На маршруте будет работать 2 единицы транспорта среднего класса. Цена проезда составит 70 рублей.