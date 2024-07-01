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Транспорт

В Новосибирске появился автобусный маршрут из Академгородка в Толмачево

Поручение о его запуске дал губернатор Андрей Травников во время встречи с молодыми учеными в 2023 году.

pixabay.com

В Новосибирской области с 1 июля стартует новый автобусный маршрут № 108 сообщением «Цветной проезд – аэропорт Толмачево». Он позволит жителям новосибирского Академгородка без пересадок добраться до воздушной гавани.

«Поручение о запуске маршрута дал губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников во время встречи с молодыми учеными в 2023 году. Транспорт позволит жителям Академгородка доехать до Международного аэропорта Толмачево без необходимости совершать пересадки. Кроме того, на маршруте будет действовать льготный проезд для отдельных категорий граждан», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин. 

Автобус будет следовать по маршруту: Цветной проезд – ул. Жемчужная – Поликлиника (Морской проспект) – Морской проспект – Институт Ядерной физики – ДК «Юность» –  Шлюз – Завод Бетонный – п. Элитный – площадь Кирова – ул. Малыгина – Путепровод (г. Обь) –  аэропорт Толмачёво.

На маршруте будет работать 2 единицы транспорта среднего класса. Цена проезда составит 70 рублей. 

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