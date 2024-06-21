В Новосибирской области подвели итоги Международного транспортного форума

XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура» завершили свою работу. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подвёл итоги прошедших мероприятий и поблагодарил участников.

Как отметил глава регионального ведомства, в текущем году конференции и круглые столы посетили более 5 тысяч человек в очном формате и более 6 тысяч в дистанционном режиме. Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии прошли по самым актуальным направлениям: воздушный, железнодорожный, водный, пассажирский транспорт, дорожно-строительный комплекс, транспорт и логистика, безопасность дорожного движения, безопасность населения на транспорте, беспилотные авиационные системы, цифровизация и инновации, наука, образование, кадры.

«В текущем году было много важных и интересных дискуссий. Благодарю всех участников форума за активную работу и готовность воплощать в жизнь различные идеи, озвученные в этих стенах. От имени правительства Новосибирской области и нашего региона благодарю всех участников и гостей форума. Для нас это событие, и я рад, что оно уже в 11-й раз подтверждает свою актуальность и необходимость для представителей отрасли всей страны», – отметил министр.

На площадке Сибирского транспортного форума прошел ряд совещаний Федерального дорожного агентства. «Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач, поставленных перед дорожниками президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы должны не просто строить и ремонтировать дороги, мы должны создавать комфортную сеть для передвижения наших граждан и развивать удобные логистические маршруты», – подчеркнул начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радик Фаразутдинов.



Также на выставке «Современный транспорт и инфраструктура» были представлены более 50 экспонентов. В отдельном павильоне участники смогли ознакомиться с разработками как отечественных, так и зарубежных производителей. Одной из самых популярных экспозиций стал прототип трамвая, который модернизируется совместно с белорусским предприятием.