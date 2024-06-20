Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев представил концепцию развития трамвайной инфраструктуры

В рамках XI Международного сибирского транспортного форума глава города представил концепцию развития трамвайной инфраструктуры.

Мэрия Новосибирска на основе Генерального плана подготовила стенд, посвященный истории развития и перспективам построения рельсового транспортного каркаса города и агломерации. В честь 90-летия открытия трамвайного движения в Новосибирске на стенде также представлена выездная экспозиция музея истории развития городского электрического транспорта. В том числе модельный ряд трамваев, начиная от самых первых и заканчивая современной моделью 2024 года — Т701. Данная модель будет использоваться при модернизации трамваев для Новосибирска на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь». С июля предприятие будет выпускать на линию по четыре трамвая новой серии в месяц. Сначала обновят трамвайный парк левобережья.

«Всего с 2017 года на базе совместного предприятия было модернизировано 52 трамвая. Наше эффективное сотрудничество продолжается: заключено соглашение о сборке в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели. Важно, что они будут собираться с использованием имеющихся ходовых частей, но с новым кузовом. Поэтому итоговая стоимость вагона составит около 45 млн рублей, что практически в два раза ниже рыночной стоимости. Это позволит нам сэкономить бюджет и увеличить парк трамваев в городе», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 — 2030 годы предусмотрена реконструкция трамвайных линий.

«Убежден, для того, чтобы в городе появилась современная, эффективная транспортная система, необходимо создавать единую сеть рельсового транспорта, которая объединит метро, скоростной трамвай и пригородные электрички. И эту сеть нужно дополнять маршрутками, троллейбусами, автобусами. Работаем в этом направлении», — резюмировал глава Новосибирска.

Фото: архивы пресс-служб