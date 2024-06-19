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Транспорт

В России хотят организовать специальную электросамокатную полицию?

С соответствующим запросом в Министерство внутренних дел РФ обратился вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

pixabay.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в МВД запрос с предложением создать электросамокатную полицию, пишет ННД.инфо со ссылкой на сообщение пресс-службы партии «Новые люди».

Вице-спикер считает, что основная задача такого подразделения должна заключаться в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей электровелосипедов и электросамокатов.

Водителей таких средств передвижения будут наказывать за опасное вождение, в частности за вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов в общественных местах и на тротуарах.

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