В России хотят организовать специальную электросамокатную полицию?

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в МВД запрос с предложением создать электросамокатную полицию, пишет ННД.инфо со ссылкой на сообщение пресс-службы партии «Новые люди».

Вице-спикер считает, что основная задача такого подразделения должна заключаться в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей электровелосипедов и электросамокатов.

Водителей таких средств передвижения будут наказывать за опасное вождение, в частности за вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов в общественных местах и на тротуарах.