В Новосибирской области стартовал Международный Сибирский транспортный форум-2024

«В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры», — отметил Андрей Травников.
Глава региона принял участие в открытии форума и пленарном заседании «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России».
С приветственным словом к организаторам, гостям и участникам форума по видеосвязи обратился советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.
Андрей Травников поблагодарил всех участников – а это более пяти тысяч человек – за высокий интерес к Сибирскому транспортному форуму: «Сибирь этого заслуживает, и каждый год мы стараемся выделить основную тему форума, соответствующую актуальному моменту и приоритетным задачам, которые перед нами стоят. В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры, и что может дать транспортная инфраструктура для дополнительных темпов экономического развития как Сибири и Дальнего Востока, так и всей Российской Федерации.
Тема как нельзя более актуальна сегодня, в период формирования новых национальных проектов и новых задач, поставленных нашим президентом, и в связи с переосознанием очень важных исторических событий, которые мы сегодня вспоминаем и заново на них смотрим. Если говорить про Сибирь, то можно привести два полярных примера. С одной стороны, мы сегодня удивляемся долгосрочному стратегическому решению, принятому более ста лет назад, когда был реализован мегапроект Транссибирской железнодорожной магистрали. С другой стороны, отмечаем, что пару десятилетий назад недооценили значимость Восточного полигона и БАМа, и сегодня, к сожалению, это приходится навёрстывать ценой экономических потерь в развитии регионов.
Есть и масса положительных примеров – в частности, Чуйский тракт и развитие аэропорта «Толмачёво». Но пытаться выстраивать аргументацию на напоминании об ошибках или неудачах при доказывании необходимых управленческих решений – не очень хорошая перспектива. Лучше нам потратить время на площадках форума в поиске дополнительных аргументов для того, чтобы обосновывать необходимые для Сибири, для всей страны инфраструктурные транспортные проекты.
Исходя из того, что Новосибирская область находится в середине континента, все сибирские регионы заинтересованы в максимальной пропускной способности всех наших транспортных коридоров и в появлении новых, таких как Север-Юг или Северный морской путь.
Мы осознаём нашу важность и влияние на развитие соседних регионов и страны в целом, и поэтому во всех наших государственных программах и мерах поддержки инвестиционной деятельности в Новосибирской области всё, что связано с транспортом и логистикой, в приоритете. Надо ускоренно развивать транспортную инфраструктуру в Сибири – по-другому не может быть», – выразил уверенность Андрей Травников.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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