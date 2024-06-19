В Новосибирской области стартовал Международный Сибирский транспортный форум-2024

Глава региона принял участие в открытии форума и пленарном заседании «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России».

С приветственным словом к организаторам, гостям и участникам форума по видеосвязи обратился советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Андрей Травников поблагодарил всех участников – а это более пяти тысяч человек – за высокий интерес к Сибирскому транспортному форуму: «Сибирь этого заслуживает, и каждый год мы стараемся выделить основную тему форума, соответствующую актуальному моменту и приоритетным задачам, которые перед нами стоят. В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры, и что может дать транспортная инфраструктура для дополнительных темпов экономического развития как Сибири и Дальнего Востока, так и всей Российской Федерации.