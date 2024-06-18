Как будет работать новосибирский транспорт на Троицу?

Ответили в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.
В связи с проведением Троицкой Родительской субботы 22 июня и Святой Троицы 23 июня будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава и организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта.
Управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска напоминает о маршрутах, проходящих вблизи кладбищ:
троллейбусных:
— № 2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный»;
— № 5 «Микрорайон „Стрижи“ — Ул. Ленинградская»;
— № 26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в «межпиковое» время);
трамвайного:
— № 3 «Молкомбинат — М. «Площадь Маркса»;
автобусных:
— № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;
— № 36 «Микрорайон „Щ“ — Ул. Колыванская»;
— № 50 «Ул. Твардовского — УМ-3»;
— № 54 «Ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный»;
— № 54к «Ст. Матвеевка — СНТ «Кедр»;
— № 68 «Ст. Матвеевка — М. «Студенческая»;
— № 77л «Ул. Ветлужская — Сады»;
— № 9 «Ул. Колыванская — Юго-Западный ж/м»;
— № 27 «Пл. им. Калинина — Северное кладбище»;
— № 46 «Северное кладбище — Автопорт «Калининский»;
— № 53 «Пл. им. Калинина — Крылья»;
— № 64 «Ул. Тюленина — ТЦ „Мегаполис“;
— № 73 „Ул. Флотская — Северное кладбище“;
маршрутных такси:
— № 30 „Ул. Амбулаторная — Сад им. Дзержинского — Ул. Амбулаторная“;
— № 30а „Ул. Амбулаторная — Новосибирский автовокзал-Главный — Ул. Амбулаторная“;
— № 73 „Северное кладбище — ДК Кирова“.
На этих маршрутах будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава.
Также в течение этих дней для удобства пассажиров будут ходить три дополнительные маршрутки — „Магазин „Золотая Нива“ — Гусинобродское кладбище“. Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами.
В пассажирском транспорте (кроме маршрутов маршрутного такси) перевозку горожан организуют по установленному в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2023 № 7141 тарифу с предоставлением права проезда по действующим на маршрутах БМПК („Карта студента“, „Карта школьника“, „ЕТК“, Социальная карта») и ЕСПБ.
На территории общественных кладбищ города Новосибирска «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» 22 и 23 июня с 9.00 до 19.00 будет введено временное ограничение въезда и прекращение движения транспорта. Ограничение не распространяется на транспортные средства для оказания ритуальных услуг и транспорт коммунального хозяйства.
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