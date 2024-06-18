Как будет работать новосибирский транспорт на Троицу?

Также в течение этих дней для удобства пассажиров будут ходить три дополнительные маршрутки — „Магазин „Золотая Нива“ — Гусинобродское кладбище“. Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами.

В пассажирском транспорте (кроме маршрутов маршрутного такси) перевозку горожан организуют по установленному в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2023 № 7141 тарифу с предоставлением права проезда по действующим на маршрутах БМПК („Карта студента“, „Карта школьника“, „ЕТК“, Социальная карта») и ЕСПБ.

На территории общественных кладбищ города Новосибирска «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» 22 и 23 июня с 9.00 до 19.00 будет введено временное ограничение въезда и прекращение движения транспорта. Ограничение не распространяется на транспортные средства для оказания ритуальных услуг и транспорт коммунального хозяйства.